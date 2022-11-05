Сценарії враховують досвід України: у Польщі стартували військові навчання Puma-22
У Польщі почалися військові навчання країн Вишеградської групи під назвою Puma-22, які триватимуть до 9 листопада.
У них беруть участь Збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США. До навчань залучили близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки.
За словами прессекретаря 18 механізованої дивізії Польщі Пшемислава Липчиньского, тренування відбуваються в Новій Дембе. Військові відпрацьовують сценарії, враховуючи досвід ведення війни в Україні.
Мета навчань Puma-22 – підвищити оперативну сумісність військ, перевірити вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками.
Військові відпрацюють маневрування оборони, форсування водної перешкоди на річці Сян, ліквідацію зараження хімічними підрозділами, перевірку порядку виклику артилерійського вогню і медичної евакуації, комплексне пожежогасіння.
Завдання вони виконують вдень і вночі.
До слова, у жовтні країни НАТО провели у Європі щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Вони допомагають забезпечити захищеність, безпеку і дієвість сил ядерного стримування військового блоку.
Джерело: PAP
Фото: Міноборони Польщі