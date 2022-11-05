Листопад, 05 в 15:34

У Польщі почалися військові навчання країн Вишеградської групи під назвою Puma-22, які триватимуть до 9 листопада.

У них беруть участь Збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США. До навчань залучили близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки.

За словами прессекретаря 18 механізованої дивізії Польщі Пшемислава Липчиньского, тренування відбуваються в Новій Дембе. Військові відпрацьовують сценарії, враховуючи досвід ведення війни в Україні.

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Мета навчань Puma-22 – підвищити оперативну сумісність військ, перевірити вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками.

Військові відпрацюють маневрування оборони, форсування водної перешкоди на річці Сян, ліквідацію зараження хімічними підрозділами, перевірку порядку виклику артилерійського вогню і медичної евакуації, комплексне пожежогасіння.

Завдання вони виконують вдень і вночі.

До слова, у жовтні країни НАТО провели у Європі щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Вони допомагають забезпечити захищеність, безпеку і дієвість сил ядерного стримування військового блоку.

Джерело: PAP

Фото: Міноборони Польщі