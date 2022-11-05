Треба не лише санкції чи ембарго, а удари по виробництву: Подоляк про постачання Іраном дронів РФ

Листопад, 05 в 18:58

Потрібно жорсткіше підходити до питання постачання Іраном ударних дронів-камікадзе Росії. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що варто говорити не лише про санкції чи ембарго, а удари по виробництву.

Про це він заявив у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Розумно говорити про тотальне ембарго проти Ірану – це правильно. Щодо санкцій: так Україна і не має фактично відносин з Іраном. Ви розумієте, які в нас відносини? Які торгові відносини з ірансько-ісламською державою? У нас цього не було. Мені здається, що потрібно жорсткіше підходити до таких країн як Іран. Зважаючи те, що вони вбивають своїх людей, які протестують проти абсолютно тоталітарного режиму, ми ж бачимо це сьогодні.

Подоляк звернув увагу, що Іран неодноразово фінансував різні терористичні угруповання для злочинних цілей армії Російської Федерації.