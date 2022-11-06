Чіткого уявлення немає: Захід намагається визначити умови миру України з Росією – WSJ

Листопад, 06 в 19:29

Західні політики не мають чіткого плану дій у питанні врегулювання повномасштабної війни Росії проти України. Попри це, союзники не підштовхують Україну до ухвалення рішення, яке може суперечити інтересам держави.

– Я не думаю, що Берлін, Париж чи Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України, – вважає глава Офісу Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві Пьотр Бурас.

Іноземні журналісти зазначають, що можуть виникнути розбіжності між західними країнами, якщо Україна спрямує військові зусилля проти російської армії для звільнення окупованого Криму. Проте політики відкладають обговорення цього питання.

Лідери висловлюють занепокоєння у питанні будь-яких форм позаштатної дипломатії з країною-агресором Росією після дій Франції та Німеччини, які регулярно вступали у контакти з Кремлем у перші тижні повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

Проте професор Центру вивчення війни в Данії Олів’є Шмітт стверджує, що розбіжності можуть виникнути пізніше, а найгострішим стане питання про те, чи має Україна уникати переговорів з Росією до повного звільнення тимчасово окупованої території, включно з Кримом.