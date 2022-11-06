РФ активізує своїх тролів і ботів напередодні виборів у США, щоб підірвати підтримку України – NYT

Листопад, 06 в 20:47

Росія запустила серію інформаційних кампаній, спрямованих на вплив на американські вибори та підрив підтримки України.

Зокрема, Кремль намагається розізлити консерваторів та підірвати довіру до американської виборчої системи для блокування допомоги Україні.

За даними газети The New York Times, цього разу Кремль також, схоже, має на меті підірвати масштабну військову допомогу Україні, яку надає адміністрація президента США Джо Байдена.

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– Очевидно, що вони намагаються змусити їх припинити надавати допомогу та гроші Україні, — колишній військовий армії США та співробітник відділу інформаційних операцій Пентагону Алекс Пліцас, який зараз працює в Providence Consulting Group, компанії бізнес-технологій.

У повідомленні йдеться, що платформи соціальних мереж та дослідники, які відстежують дезінформацію, нещодавно виявили різноманітні кампанії з боку Росії, Китаю та Ірану.

Для інформаційного тиску Росія використовує фейкові облікові записи, які видають себе за розлючених американців.

У рамках кампанії Кремль націлився на кандидатів від Демократичної партії у Сенаті в Огайо, Арізоні та Пенсільванії, розраховуючи, що республіканська більшість у Сенаті та Палаті представників США можуть допомогти РФ у військовій агресії проти України.