Тривожний сигнал: Путін нагадав про ядерні удари по Хіросімі та Нагасакі у розмові з Макроном

Листопад, 06 в 18:46

Російський диктатор Володимир Путін згадав у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном про ядерні удари по Хіросімі та Нагасакі.

Путін заявив Макрону, що надзвичайна ситуація у 1945 році є доказом того, що не потрібно завдавати ядерного удару по великому місту, щоб виграти війну. У 1945 році США застосували атомні бомби по Хіросімі та Нагасакі, після чого Японія капітулювала.

Заяви глави Кремля насторожили західних лідерів на тлі загрози застосування ядерної зброї проти України, де російські війська зазнають масових невдач на фронті.

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– Макрон був явно стривожений. Це прозвучало як дуже важкий натяк на те, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на Сході України, залишивши Київ неушкодженим. Здавалося, це була суть його зауважень, – стверджує анонімне джерело у французькому уряді у коментарі Daily Mail.

Британські розвідники повідомили, що Путін може підірвати зброю в повітрі над Чорним морем, що покаже Заходу його наміри, не спровокувавши повномасштабну ядерну війну.

Лідери різних країн вважають, що РФ може застосувати ядерну зброю після вибуху на Керченському (Кримському) мосту, через який російська армія перевозила військову техніку та нові підрозділи для ведення війни проти України.