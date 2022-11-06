У Білорусі серед мобілізованих росіян спалах хвороб через антисанітарію – ГУР

Листопад, 06 в 17:38

У Білорусь досі прибувають підрозділи російської армії, які переважно складаються з громадян РФ, яких забрали воювати проти України в рамках “часткової мобілізації”.

За даними ГУР Міністерства оборони України, їм дали завдання підготувати матеріальну базу та місця, де перебуватимуть російські окупанти. Самі ж мобілізовані солдати вимушені жити переважно у польових наметах без належних санітарних умов, стверджують українські розвідники.

У ГУР зазначили, що серед цих військових РФ спостерігається масштабний спалах різних хвороб, зокрема, йдеться про захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. Медики не можуть впоратися з ними, тому росіяни вимушені відряджати до Білорусі мобілізованих лікарів з РФ.

Зараз дивляться

Українські розвідники дізналися, що незабаром прибудуть нові медпрацівники на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування ЗС Білорусі (Обуз-Лісновський). Ймовірно, спалах відбувся через антисанітарію, неякісне харчування та медзабезпечення.

Водночас зростає напруженість серед білоруських солдатів та російських загарбників: переважна кількість конфліктів відбувається через зневажливе ставлення громадян РФ, а військова поліція РБ не може стримати їхню поведінку. Кількість прецедентів швидко збільшується, що загрожує неконтрольованою ескалацією напруги у Білорусі.