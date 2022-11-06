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“Вершник ядерного апокаліпсису”: що відомо про атомний підводний човен USS Rhode Island

Валентина Чорна, редакторка стрічки
USS Rhode Island у Середземному морі

У Середземному морі помітили американський атомний підводний човен USS Rhode Island (SSBN-740).

Субмарина прибула до Гібралтару (британська заморська територія) 1 листопада. Човен називають одним із “вершників ядерного апокаліпсису”, адже на його борту може бути від 150 до 200 ядерних боєголовок.

USS Rhode Island (SSBN-740) є 15-им в серії із 18 атомних підводних човнів третього покоління класу Огайо. Субмарина була прийнята на озброєння ВМС США у 1994 році.

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Човен може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, які здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км із максимальною швидкістю понад 29 тис. км/год.

Характеристики USS Rhode Island:

  • Водотоннажність: 16 764 т;
  • Підводна водотоннажність: 18 750 т;
  • Довжина: 170 м;
  • Ширина: 13 м;
  • Опад: 12 м;
  • Швидкість: 12 вуз;
  • Підводна швидкість: 25 вуз;
  • Робоча глибина: 240 м;
  • Екіпаж – 155;
  • Торпедно-мінне озброєння: 4 ТА калібру 533 мм.
  • Ракетне озброєння: 24 балістичні ракети Trident II D5.

Як пише видання La Repubblica, поява атомного човна в Гібралтарі є сигналом США до президента РФ Володимира Путіна, і має стримати його наміри застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Командир американської оперативної групи 69 Джон Креддок наголосив, що такий візит зміцнює тверду відданість підтримці союзників у Європі.

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Фото: ВМС США

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