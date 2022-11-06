Листопад, 06 в 10:26

У Середземному морі помітили американський атомний підводний човен USS Rhode Island (SSBN-740).

Субмарина прибула до Гібралтару (британська заморська територія) 1 листопада. Човен називають одним із “вершників ядерного апокаліпсису”, адже на його борту може бути від 150 до 200 ядерних боєголовок.

USS Rhode Island (SSBN-740) є 15-им в серії із 18 атомних підводних човнів третього покоління класу Огайо. Субмарина була прийнята на озброєння ВМС США у 1994 році.

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Човен може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, які здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км із максимальною швидкістю понад 29 тис. км/год.

Характеристики USS Rhode Island:

Водотоннажність: 16 764 т;

Підводна водотоннажність: 18 750 т;

Довжина: 170 м;

Ширина: 13 м;

Опад: 12 м;

Швидкість: 12 вуз;

Підводна швидкість: 25 вуз;

Робоча глибина: 240 м;

Екіпаж – 155;

Торпедно-мінне озброєння: 4 ТА калібру 533 мм.

Ракетне озброєння: 24 балістичні ракети Trident II D5.

Як пише видання La Repubblica, поява атомного човна в Гібралтарі є сигналом США до президента РФ Володимира Путіна, і має стримати його наміри застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Командир американської оперативної групи 69 Джон Креддок наголосив, що такий візит зміцнює тверду відданість підтримці союзників у Європі.

Фото: ВМС США