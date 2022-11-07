Листопад, 07 в 13:42

Після вступу Фінляндії до НАТО країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території. Крім того, немає жодних ознак того, що хтось запропонує це фінам.

Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час відкриття курсів національної оборони.

– Фінляндія не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території, – зазначив він.

Водночас Нііністьо наголосив, що ядерна зброя є невід’ємною частиною сил стримування НАТО.

Зараз дивляться

– Нам, безумовно, ще багато доведеться дізнатися про природу ядерного стримування. Ми братимемо участь у дискусіях з цього приводу лише як члени. Зрозуміло, що для НАТО ядерна зброя – це засіб попередження, а не самоціль, – заявив президент Фінляндії.

Він додав, що ядерну війну ніколи не слід розпочинати, і її неможливо виграти.

Нііністьо висловив думку, що вступ Фінляндії до НАТО відбудеться в “розумні терміни”.

Під час свого виступу він також згадав про розв’язану РФ повномасштабну загарбницьку війну проти України. Президент Фінляндії наголосив, що Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність та міжнародно визнані кордони, а російські війська не мають права перебувати на українській землі.

За словами Нііністьо, позиція Фінляндії полягає в тому, що треті сторони не повинні диктувати Україні якісь умови щодо війни.

– Рішення щодо продовження оборони залишається за Україною і лише за Україною. Як частина західної спільноти, Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну та український народ доти, доки це буде необхідно, – запевнив він.

Водночас президент Фінляндії висловив думку, що мир вартий того, щоб докладати зусиль, навіть якщо вони виявляться марними.

Як відомо, на початку липня цього року голови міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протокол про вступ до НАТО. Тепер це рішення повинні ратифікувати всі країни-члени блоку.

На початку листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до блоку. Він закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Джерело: Suomenmaa, Yle