Cвіт перебуває на шляху до “кліматичного пекла” на тлі зростання викидів парникових газів.

Про це під час кліматичного саміту COP27 в Єгипті заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

– Ми програємо. Викиди парникових газів збільшуються. Глобальна температура зростає. І наша планета швидко наближається до переломного моменту, який зробить кліматичний хаос незворотним. Ми на автобані до “кліматичного пекла”, і нога тисне на педаль газу, – заявив Гутерреш.

За його словами, клімат – це центральна проблема нашого століття.

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Він закликав світ домовитися про “угоду кліматичної солідарності”.

– Діяльність людини є причиною проблем клімату. Людські дії мають бути й вирішенням. Наука однозначна: будь-яка можливість обмежити підвищення температури до 1,5 градуса означає досягнення глобальних чистих нульових викидів до 2050 року. Ми наближаємося до точки неповернення. Щоб уникнути страшної долі, усі країни G20 мають прискорити перехід просто зараз – у цьому десятилітті, – додав генеральний секретар ООН.

Джерело: Sky News