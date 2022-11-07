Ми не можемо вирішувати замість України: Штайнмаєр про переговори з РФ

Листопад, 07 в 14:24

Наразі у Росії немає людей, з якими можна вести переговори про припинення вогню чи війни. Коли вони мають відбутися та контекст переговорів має вирішувати лише Україна.

Про це в інтерв’ю ARD заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Інтерв’юерка запитала у Штайнмаєра, “чи було мудро” з боку президента Німеччини говорити тиждень тому, що “перед обличчям зла (агресія Росії, – Ред.) добра воля не допомагає”, оскільки така позиція “залишає мало місця для дипломатії”.

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Він відповів, що поки немає з ким вести переговори у РФ, тому що Кремль, як і раніше, має намір знищити Україну, а не укладати з нею “мир”.

— Тому ми не можемо вирішувати замість України. Радше Україна має сказати, коли вона захоче таких переговорів і вважатиме їх перспективними. У будь-якому випадку просто зафіксувати порушення кордонів переговорами з Росією, підтвердити захоплення землі – це не може бути суть дипломатичних зусиль, – сказав він.

Наприкінці жовтня під час промови у палаці Бельвю у Берліні Штайнмаєр поклав особисту відповідальність на російського диктатора Володимира Путіна за розв’язання найбільшої війни у Європі з часів Другої світової та руйнування європейської безпеки.

Він додав, що люди в Україні, які щодня тікають у сховища від російських ракетних атак, хочуть миру більше, ніж німці. Але він підкреслив, що цей мир має бути справедливим: мир, який зберігає незалежність і свободу України.

Джерело: ARD