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Наступного року Рада Європи збереться на четвертий в своїй історії саміт. Він відбудеться у травні в столиці Ісландії – місті Рейк’явік.

Про це поінформувала в своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір.

– Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 держав-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права, – наголосила вона.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, ???????? in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60 Зараз дивляться — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022

Як поінформували в пресслужбі Ради Європи, саміт глав держав та урядів відбудеться 16-17 травня у Рейк’явіку. Приводом для його скликання став напад Росії на Україну.

Рішення щодо нового саміту було ухвалене після звіту, представленого аналітичною групою високого рівня в жовтні цього року. До її складу увійшли політичні діячі з усієї Європи.

Ця група надала тридцять рекомендацій, які мають допомогти Раді Європи ефективно реагувати на виклики, пов’язані з війною в Україні. Йдеться про зусилля у просуванні демократії, прав людини та верховенства права.

– Від початку головування Ірландії в Комітеті міністрів (Ради Європи. – Ред.) у травні я закликав провести саміт 46 голів держав і урядів Ради Європи, щоб відповісти на виняткові виклики, спровоковані війною в Україні… Я знаю, що прем’єр Якобсдоуттір проведе історичний саміт, який призведе до конкретних дій для відновлення демократії та зміцнення прав людини на нашому континенті, – зазначив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні.

Він додав, що в Ірландії вважають міжнародну організацію “совістю Європи”, і ще ніколи європейський континент так її не потребував.

Прем’єрка Ісландії зі свого боку заявила, що Рада Європи, яка є найстарішою та провідною пан’європейською організацією, має відіграти ключову роль у захисті прав людини, демократії та верховенства права на континенті.

Водночас генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала рішення про організацію саміту “своєчасним і правильним”.

Як відомо, Рада Європи – це міжнародна організація 46 країн-членів. На відміну від самітів лідерів Євросоюзу, країн Великої сімки (G7) чи Великої двадцятки (G20), саміти Ради Європи не є регулярними подіями. Травневий саміт стане лише четвертим за 73-річну історію організації.

Уперше саміт відбувся в жовтні 1993 року у Відні (Австрія), вдруге – в жовтні 1997 року в Страсбурзі (Франція), а втретє – в травні 2005 року у Варшаві (Польща).

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Джерело: Рада Європи