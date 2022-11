Наступного року Рада Європи збереться на четвертий в своїй історії саміт. Він відбудеться у травні в столиці Ісландії – місті Рейк’явік.

Про це поінформувала в своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, ???????? in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022