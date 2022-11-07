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Рада Європи вчетверте в історії збереться на саміт через війну в Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Рада Європи вчетверте в історії збереться на саміт через війну в Україні
Фото: Unsplash

Наступного року Рада Європи збереться на четвертий в своїй історії саміт. Він відбудеться у травні в столиці Ісландії – місті Рейк’явік.

Про це поінформувала в своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір.

– Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 держав-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права, – наголосила вона.

Як поінформували в пресслужбі Ради Європи, саміт глав держав та урядів відбудеться 16-17 травня у Рейк’явіку. Приводом для його скликання став напад Росії на Україну.

Рішення щодо нового саміту було ухвалене після звіту, представленого аналітичною групою високого рівня в жовтні цього року. До її складу увійшли політичні діячі з усієї Європи.

Ця група надала тридцять рекомендацій, які мають допомогти Раді Європи ефективно реагувати на виклики, пов’язані з війною в Україні. Йдеться про зусилля у просуванні демократії, прав людини та верховенства права.

– Від початку головування Ірландії в Комітеті міністрів (Ради Європи. – Ред.) у травні я закликав провести саміт 46 голів держав і урядів Ради Європи, щоб відповісти на виняткові виклики, спровоковані війною в Україні

Я знаю, що прем’єр Якобсдоуттір проведе історичний саміт, який призведе до конкретних дій для відновлення демократії та зміцнення прав людини на нашому континенті, – зазначив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні.

Він додав, що в Ірландії вважають міжнародну організацію “совістю Європи”, і ще ніколи європейський континент так її не потребував.

Прем’єрка Ісландії зі свого боку заявила, що Рада Європи, яка є найстарішою та провідною пан’європейською організацією, має відіграти ключову роль у захисті прав людини, демократії та верховенства права на континенті.

Водночас генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала рішення про організацію саміту “своєчасним і правильним”.

Як відомо, Рада Європи – це міжнародна організація 46 країн-членів. На відміну від самітів лідерів Євросоюзу, країн Великої сімки (G7) чи Великої двадцятки (G20), саміти Ради Європи не є регулярними подіями. Травневий саміт стане лише четвертим за 73-річну історію організації.

Уперше саміт відбувся в жовтні 1993 року у Відні (Австрія), вдруге – в жовтні 1997 року в Страсбурзі (Франція), а втретє – в травні 2005 року у Варшаві (Польща).

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Джерело: Рада Європи

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