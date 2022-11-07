Сунак “незабаром” відвідає Київ – посол України у Великій Британії

Листопад, 07 в 12:37

До Києва з візитом незабаром прибуде новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Про це заявив посол України у Лондоні Вадим Пристайко в коментарі Sky News. За словами дипломата, це відбудеться “досить скоро”.

Сунак пообіцяв, що Україна стане його першою країною, куди він, в разі обрання главою британського уряду, приїде. Однак першою країною став Єгипет, куди він поїхав на кліматичну конференцію ООН, яка стартувала 6 листопада.

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— Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну, – сказав Пристайко.

25 жовтня Ріші Сунак розпочав виконання обов’язків на посаді очільника уряду Великої Британії. Сунак став третім прем’єром Британії за сім тижнів.

Того ж дня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єром Британії та запросив його відвідати Україну.