У Польщі планують скасувати оплату житла для українців: коли це може статися та умови

Листопад, 07 в 18:14

Влада Польщі готує оновлення закону про допомогу українським біженцям, який передбачає введення оплати за житло, що надається державою. Це стосується перебування у місцях колективного розміщення, наприклад, у різноманітних центрах, хостелах, гостьових будинках тощо.

Про це заявив заступник голови МВС Польщі Павло Шефернакер в ефірі радіостанції RMF.

У перші три місяці оплата становитиме 50%. Якщо за цей час людина не знайде роботу і не зможе самостійно винаймати житло, їй доведеться платити вже 100% за проживання в центрах, що надаються державою.

Зараз дивляться

Уряд також хоче заморозити соціальні виплати для людей, які отримують їх у Польщі, але не перебувають у країні щодня.

– Ми хочемо, щоб пільги отримували люди, які справді тут живуть, працюють та функціонують у нашому суспільстві. Якщо така людина виїжджає з нашої країни і через деякий час повертається, то, за процедурою відповідного відомства, буде з’ясовано, чи насправді вона перебувала у Польщі більш тривалий період часу, чи зараз центр її життя фактично в Україні, – сказав Шефернакер.

Крім того, пропонується запровадити “автоматичне” продовження терміну перебування після 9 місяців проживання у країні.

– Зараз ми хочемо адаптувати закон до реалій. Наш ринок праці прийняв дуже багато людей на основі закону, який набув чинності у березні. Він передбачав послідовні етапи легалізації цих осіб у Польщі. Вважаємо, що нині цих положень достатньо і немає необхідності подавати додаткові заяви на легальну роботу в Польщі, – каже він.

Зазначається, що до сейму зміни до законопроєкту можуть потрапити не раніше ніж 20 листопада.