Листопад, 08 в 10:25

Президент США Джо Байден заявив, що демократи з дуже високою ймовірністю збережуть контроль над Конгресом, і це попри прогнози, що республіканці “захоплять” Палату представників та Сенат.

Про це пише видання The Hill.

У своєму виступі за день до проміжних виборів Байден наголосив, що зберігає оптимізм щодо контролю демократів над Конгресом, що водночас підвищує явку виборців.

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– Ще одна ніч, щоб зробити все можливе, щоб виграти та продовжити. Послухайте, якщо ми зможемо втриматись, ми будемо у неймовірній формі. Уявіть, що ми можемо зробити у другому терміні, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але я оптимістично налаштований, — сказав Байден.

В іншому своєму виступі Байден знову попередив про небезпеки обрання республіканців MAGA, яких підтримує Трамп, назвавши їх одними з найтемніших сил в історії США.

— Ми стикнулися з одними з найтемніших сил, які ми коли-небудь бачили в нашій історії. Ці республіканці – це інша порода кішок, – зазначив Джо Байден.

Деякі з останніх прогнозів, зроблених за останні кілька днів, припускають, що республіканці отримають від кількох до двох десятків місць.

За словами президента США, демократи, безперечно, здивують людей.