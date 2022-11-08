Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Байден має високі очікування щодо збереження контролю демократів над Конгресом

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден заявив, що демократи з дуже високою ймовірністю збережуть контроль над Конгресом, і це попри прогнози, що республіканці “захоплять” Палату представників та Сенат.

Про це пише видання The Hill.

У своєму виступі за день до проміжних виборів Байден наголосив, що зберігає оптимізм щодо контролю демократів над Конгресом, що водночас підвищує явку виборців.

Зараз дивляться

– Ще одна ніч, щоб зробити все можливе, щоб виграти та продовжити. Послухайте, якщо ми зможемо втриматись, ми будемо у неймовірній формі. Уявіть, що ми можемо зробити у другому терміні, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але я оптимістично налаштований, — сказав Байден.

В іншому своєму виступі Байден знову попередив про небезпеки обрання республіканців MAGA, яких підтримує Трамп, назвавши їх одними з найтемніших сил в історії США.

— Ми стикнулися з одними з найтемніших сил, які ми коли-небудь бачили в нашій історії. Ці республіканці – це інша порода кішок, – зазначив Джо Байден.

Деякі з останніх прогнозів, зроблених за останні кілька днів, припускають, що республіканці отримають від кількох до двох десятків місць.

За словами президента США, демократи, безперечно, здивують людей.

Читайте
Переобрання Конгресу США: чого очікувати та як може змінитися підтримка України

Джерело: The Hill
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка