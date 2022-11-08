Глави Міноборони США та Італії обговорили надання Україні систем ППО

Листопад, 08 в 10:08

Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові привітав Гвідо Кросетто із призначенням на посаду міністра оборони Італії.

Глава Пентагону подякував новому міністру за його відданість у наданні допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

– Два лідери обговорили тісні двосторонні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Італією та подальшу співпрацю для підтримки України, включаючи протиповітряну оборону, – повідомляє Пентагон.

Остін також привітав лідерство Італії та значний внесок у операції коаліції по всьому світу та подякував Кросетто за розміщення в Італії американських військ.

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У понеділок, 7 листопада, Україна отримала від партнерів системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense