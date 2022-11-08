Листопад, 08 в 9:07

Лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін Маккарті обіцяє забезпечити безпеку кордону США, скоротити держвитрати та розпочати ретельне розслідування щодо адміністрації президента Джо Байдена. Це за умови, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах 8 листопада.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Щодо підтримки України, то в Республіканській партії присягаються не кидати країну під час війни з Росією.

Зараз дивляться

Маккарті спробував підтвердити свою підтримку України, але заявив, що республіканці не будуть автоматично ставити штампи на всіх додаткових запитах про допомогу.

– Я дуже підтримую Україну. Я думаю, що в майбутньому має бути підзвітність, щоб переконатися, що ресурси йдуть туди, де це потрібно. І що Конгрес та Сенат мають можливість відкрито обговорити це, – зазначив лідер Республіканської партії.

Раніше лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликав Білий дім посилити допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що немає жодних ознак того, що лінія військової допомоги США на суму $18 млрд, зараз під загрозою. Проте що ближче до проміжних виборів, то зростає хвилювання щодо “нескінченної допомоги” Вашингтона.

Фото: US Department of Defense