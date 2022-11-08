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Стане новим центром влади: члени ЄС побоюються, що вступ України змістить баланс сил

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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європейський сою з єс
Фото: Depositphotos

Низка держав – членів Європейського Союзу висловлюють побоювання, що повноцінний вступ України до ЄС змінить баланс сил на фронті у східних областях.

За даними видання Welt, у Києві представники уряду працюють без вихідних, щоб відповідати критеріям членства в ЄС, проте країни-члени виявляють нерішучість.

– За цим стоять не лише побоювання з приводу корупції та судової системи, а й стратегічна причина, – зазначають аналітики видання.

Вони стверджують, що у разі вступу України до Європейського Союзу країна стане п’ятим за величиною членом ЄС. У повідомленні йдеться, що у Раді ЄС під час ухвалення рішення Київ отримав би 9% голосів.

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На думку фахівців, Україна може стати новим центром влади у разі вступу до Євросоюзу, зрушивши баланс військових сил на Донбасі.

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Джерело: Welt

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