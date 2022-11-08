У війну вступили водні дрони-камікадзе: що сталося з Чорноморським флотом РФ у Севастополі

Листопад, 08 в 18:20

Водні дрони-камікадзе – це унікальні безпілотники, які не літають, а плавають. Це вперше, коли війна дронів спустилась до рівня води. Як непомітні катери-вбивці ледь не потопили флагман російського Чорноморського флоту?

Загадкова зброя може переписати все, що українці знають про бої на морі. Безпілотники-вбивці вперше застосували під час війни в Україні. От тільки інформація про них під грифом секретно. Що це за роботи-камікадзе і чи допоможуть вони виграти війну за Чорне море? Дивіться в ексклюзиві Фактів Тижня.

Унікальні, непомітні та маневрені дрони – це незвична зброя, яка здатна вдарити по цілі прямо з морської безодні. От тільки нині про них обмаль інформації… Але журналістам вдалося знайти людину, яка знає про них все.

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Керівник компанії з виробництва та експлуатації безпілотників Валерій Яковенко розповів про унікальні можливості дронів, які ледь не пустили новий флагман Чорноморського флоту Росії слідом за крейсером Москва.

– Вони після цього можуть стати на ремонт, який триватиме значний час. Як бойова одиниця цей корабель тимчасово припинить існування. Вартість відновлення буде просто астрономічна та непорівнянна із вартістю цього дрону. Тому що ми говоримо про кораблі, вартість яких сягає там мільярдів доларів насправді, кожний з яких є ексклюзивним виробом, – наголошує головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

Насправді могли постраждати три або навіть чотири кораблі РФ. Такої зухвалої атаки росіяни точно не очікували. У Москві вважають, що це була комбінована атака дев’яти повітряних дронів та семи надводних. Звинувачення лунали на адресу Великої Британії та України.

Суперзахищену бухту Стрілецьку в Севастополі атакували з моря. Небачена досі операція. Однак важливіше – у ній засвітилися надводні дрони-камікадзе. Вперше в історії подібні апарати задіяли у протистоянні з військовими кораблями.

– Ми перейшли до нового етапу історії військово морських сил і не тільки України, а в принципі світу. Це перший задокументований випадок використання дронів-камікадзе для атаки саме кораблів у бухті. Тобто у найзахищенішому місці. І на значних дальностях від, так би мовити, місця базування операторів. Треба розуміти, що дальність між севастопольською бухтою окупованого Криму та умовно, наприклад, Одесою – велика. І вона знаходиться поза межами прямого радіозв’язку, – зазначає Олег Катков.

Але що відомо про ці роботи-вбивці? І чи має Україна подібні технології? За місяць до атаки в Севастополі російські ЗМІ опублікували фото загадкового дистанційно керованого катера. Чий він та яке завдання виконував – невідомо. Проте під час атаки на Чорноморський флот 29 жовтня на відео помітні знайомі обриси того самого човна. Перше і головне – він обладнаний дорогою оптикою, яка дозволяє бачити вночі.

Помітні також спеціальні детонатори на носі. Характерний виступ у задній частині нагадує антену супутникового зв’язку та лазерний сенсор, вимірювач відстані. Це важлива зачіпка.

– Використовується дійсно супутниковий зв’язок, який фактично дозволяє їм керувати сидячи не в Одесі чи Очакові, а банально в Києві, ледь там не у якомусь коворкінгу із потужним Wi-Fi. Для наведення на ціль використовується тепловізійна камера – це говорить про доволі високий технологічний рівень та вартість цього дрону. Там дійсно радіус ходу становить сотні кілометрів. Щодо бойової частини, то поки вкрай складно її оцінити, можливо йдеться про позначку близько сотні чи навіть значно більше кілограмів, – зазначає експерт.

Але чиї це технології? У Міноборони Росії заявили, що знайшли у виловленому раніше дроні комплектуючі канадського походження. Канада дійсно має надводні дрони та використовує їх з науковою метою для морського моніторингу.

Для військових операцій такі апарати розробляють лише декілька країн. Серед них Туреччина, яка декілька років тому представила свій варіант надводного безпілотника. Але ж це патрульний катер, а не дрон-камікадзе.

Відомо, що розробляють надводні дрони також США та Велика Британія. Однак, знову ж таки, тут не йдеться про безпілотники-камікадзе.

– Країни, які мають доволі потужні військово-морські сили, для них розробка такого озброєння… не вкладається в концепцію, – вважає Олег Катков.

Чи могла отримати подібні апарати Україна? Публічно відомо лише про передачу шести безпілотних підводних дронів Ремус-сто. Але використовуються вони виключно для розмінування, а не ведення бою. Хоч би що там було, але морські дрони-ударники вже вплинули на розклад сил у Чорному морі.

Це справді революція у військово-морській справі. Частина кораблів та підводних човнів РФ із Севастополя відійшла до Новоросійську. І це важливий фактор, – стверджують фахівці.

– Умовно кажучи, ракети Калібр можна запускати й з порту в Новоросійську. Але не факт, що порт в Новоросійську не буде уражений. Це пункт перший, а пункт другий це крилата ракета. Чим з більшої дистанції її запускають, тим легше ППО приготуватися до її збиття. Все це робить дії кораблів все більш ризиковими, – зазначає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

Однак, це далеко не всі сюрпризи, які чекають на російський флот. Як запевнив український IT-підприємець та розробник безпілотних технологій Валерій Яковенко, Україна здатна створювати власні надводні дрони-камікадзе.

– Коли мене питають чи можуть в Україні зробити таке саме обладнання? Так! Можуть. Більш за те, Україна є частиною цивілізованого світу. Таке обладнання може бути створено тут, руками українців, – вважає він.

Він продемонстрував, як виглядає підводний дрон, який вже використовують в Україні.

– Він складається із самого дрону, системи передачі сигналу, системи управління керування. Цей апарат здатен працювати до шість годин під водою та має унікальні характеристики. По суті – це підводний робот. Фактично він має такий самий функціонал, як і ті дрони, які ми звикли бачити у повітрі. Це центральна консоль, центральний юніт, де є вся електроніка. Є двигуни, що різнонаправлені та вони дозволяють їм керувати у просторі. Фактично він літає під водою. І головне, він може занурюватись у воду на понад 100 м. І це він робить за допомогою таких кабелів. Йому потрібно передавати сигнал. І передача сигналу для морських дронів, підводних – це найважче питання. Для цього дрону ми використовуємо ось такий кабель. Він має довжину до 200 м і може транслювати всі дані, – розповідає Валерій Яковенко.

Подібний дрон в Україні успішно працює на узбережжі Чорного моря.

– Конкретно тут приєднується велика клешня. Її можна сюди доєднати для того, щоб керувати або якось працювати з тим, що перебуває під водою. І саме такі дрони наразі в Україні активно використовуються для розмінування підводних різноманітних територій. У майбутньому їх можна буде застосовувати як бойові роботи. Вони підбиратимуться до ворога під водою. Вловити такий об’єкт вкрай складно. Фактично це мінісубмарина з вибухівкою. Технології вже існують, – зазначив Яковенко.

Проте Паламарчук вважає, що майбутнє зараз за складнішими технологіями, які створюються прямо зараз.

– Тут інша річ, під водою питання керування, це вже має бути набагато складнішою власне система. Майбутнє за складнішими конструкціями, які використовують роботизовані, перебуватимуть під водою і завдаватимуть ударів з-під води. Це технологія, яка прямо зараз зароджується, – стверджує Максим Паламарчук.

А відтак, утримувати великий і дорогий флот буде непотрібно, особливо для невеликих країн. Натомість створюватимуть флотилію безпілотників різного призначення. Майбутнє, яке вже можна побачити.

– Я не кажу, що зникнуть надводні кораблі, але умовно кажучи, баланс між дронами повітряного базування, поверхневими та підводними суттєво зміниться на їхню користь. Бойові кораблі майбутнього – вони носії дронів. Хтось захищатиметься дронами з берега, а хтось доставить дрони на бойовому кораблі до ворожого берега, – зазначив Паламарчук.

Морські дрони – вже нині ефективний засіб боротьби з російськими кораблями, які озброєні крилатими ракетами типу Калібр.