Потрібно чекати та спостерігати: Столтенберг про відведення росіян з окупованого Херсона

Листопад, 09 в 18:52

Наразі важливо почекати та подивитися, що саме відбуватиметься у Херсонській області, стверджує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Так він прокоментував повідомлення про начебто відведення російських військ з Херсона у рамках візиту до Великої Британії 9 листопада у відповідь на запитання журналістів.

– Звичайно, ми почекаємо та подивимося, що саме відбудеться. Нам відомо, що Росію виштовхують назад – спочатку на Півночі навколо Києва, потім – на Сході навколо Харкова. Потім ми бачимо, як українці здатні відштовхувати назад російські війська також на Півдні довкола Херсона, – зазначає Столтенберг.

На думку генерального секретаря НАТО, його надихають хоробрі бійці ЗСУ, які звільняють тимчасово окуповану територію України від російських загарбників. Він вважає, що важливо надалі підтримувати Україну, щоб країна перемогла агресію РФ.

Зараз дивляться

Столтенберг переконаний, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, тоді це стане катастрофою для світу та зробить його вразливішим.

На його думку, глава Кремля спрямовуватиме меседж іншим авторитарним лідерам про те, що вони можуть безкарно досягати своїх цілей, використовуючи брутальну військову силу.