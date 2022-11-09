США та РФ планують відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю – Bloomberg

Листопад, 09 в 10:44

Найближчими тижнями очікуються переговори США та Росії щодо відновлення інспекцій об’єктів атомної зброї відповідно до нового Договору про стратегічне наступальне озброєння. Вони були призупинені після російського вторгнення в Україну, пише агентство Bloomberg.

Представник Держдепу Нед Прайс повідомив, що двостороння консультативна комісія збереться найближчим часом, але деталі не уточнив.

Проте наголосив, що, зважаючи на сьогоднішні реалії, не варто очікувати прориву. За його словами, наразі важливо переконатися, що здатність двох країн вести діалог не атрофується.

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Джерела видання у Москві ймовірним місцем проведення переговорів назвали Каїр.

Востаннє комісія, яка займається практичними питаннями виконання нового Договору про СНО, збиралася у Женеві у жовтні 2021 року.

Адміністрації Володимира Путіна та Джо Байдена продовжили новий Договір СНО на п’ять років у 2021 році.