Гроші підуть на закупівлю зброї та обладнання: Норвегія виділить 1,5 млрд крон Україні

Листопад, 10 в 18:54

Норвегія планує виділити Україні приблизно 1,5 млрд норвезьких крон (за актуальним курсом, це близько $147 млн). Гроші підуть на закупівлю зброї та обладнання через британський фонд, повідомляє міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

– Сьогодні ми оголошуємо, що робимо нову пожертву для Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії приблизно в 1,5 млрд норвезьких крон. Це зробить нас найбільшим вкладником у фонд, окрім самих британців, – сказав він.

Ці гроші спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки для України. Грам зазначає, що багато країн, зокрема Норвегія, постачали обладнання зі своїх складів, але тепер існує більша потреба купувати матеріали безпосередньо з виробництва.

Грам наголошує, що Норвегія надалі надаватиме Україні зброю, боєприпаси та обладнання з власних запасів. Крім того, підготовка українських солдатів буде важливою частиною внеску Норвегії у майбутнє Європи та світу.

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Раніше Норвегія також робила пожертви фонду, очолюваному Великою Британією. Цієї весни Норвегія виділила 400 млн крон, які були використані для закупівлі норвезьких дронів спостереження, британських систем боротьби з безпілотниками та артилерійських боєприпасів.

Джерело: Aftenposten