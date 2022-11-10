Листопад, 10 в 11:55

Сполучені Штати Америки помітили перші ознаки того, що РФ дійсно відводить свої війська з Херсону.

Про це поінформував голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час виступу на заході в Економічному клубі Нью-Йорка.

– Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, відновити оборонні рубежі на південь від річки. Але це ще належить побачити. Наразі є перші індикатори того, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці попередні ознаки, – зазначив Міллі.

Він уточнив, що на виведення російських окупаційних військ із західного берега Дніпра можуть піти дні або навіть тижні. Йдеться про угруповання в 20 – 30 тис. осіб.

Зараз дивляться

– Їм знадобиться не день чи два, їм знадобляться дні і, можливо, навіть тижні, щоб перетягнути ці сили на південь від цієї річки, – заявив Міллі.

Він назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну “величезною стратегічною помилкою”, за яку країна-агресор розплачуватиметься протягом багатьох років.

Міллі також висловив думку, що якщо лінія фронту стабілізується взимку, може виникнути можливість для переговорів між Україною та РФ про припинення вогню.

Водночас він запевнив, що якщо переговори так і не відбудуться чи зазнають невдачі, США продовжать надавати військову допомогу Україну.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що умовами України для переговорів є відновлення територіальної цілісності, відшкодування завданих війною збитків, покарання за воєнні злочини.

Напередодні, 9 листопада, російське командування оголосило про відступ із Херсону. Водночас військово-політичне командування України наголошує, що вірити заявам РФ не можна, а тому слід набратися терпіння та довіряти українським Збройним силам.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), заяви про нібито відступ російської армії з Херсону свідчать про перехід РФ до нової фази. Тож битва за місто ще не завершилася.