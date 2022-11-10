Листопад, 10 в 15:38

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосив гасло Жыве Беларусь та відповідь Жыве нацистськими.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В ухвалі міністерства оборони Білорусі наголошується, що гасло Жыве Беларусь використовувалося 30-ю дивізією Ваффен-СС (вона ж 1-а білоруська), яка складалася в основному з колишніх бійців частин Білоруської національної оборони.

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У листопаді 2021 року історик, депутат палати представників Ігор Марзалюк у телеефірі заявив, що Жыве Беларусь – це копія нацистського вітання Зіг Хайль. При цьому ж Марзалюк визнає, що історія гасла Жыве Беларусь набагато старша за часи війни.

Журналісти ж розібралися, що Жыве Беларусь та відповідь Жыве не мають до нацизму жодного відношення.

Вважається, що автором національного бойового кличу є білоруський поет Янко Купала. Слова Жыве Беларусь походять із написаного ним у 1905-1907 роках вірша Це крик, що Живе Білорусь (Гэта крык, што жыве Беларусь).

1912 року ці слова зустрічаються у віршах Гведара Чернишевича.

Директор Білоруського інституту науки й мистецтва (Нью-Йорк) Вітаут Кіпель розповів, що гасло Живе Білорусь використовувалося як політичний національний заклик уже 1918 року. Також гасло використовували на студентських зборах у 20-ті роки у Празі, пізніше на народних зборах у Парижі, Вільнюсі.

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У радянські часи гасло трансформували у Хай живе Радянська Білорусь.

Після приходу до влади Лукашенка гасло перестало використовуватися держустановами, але набуло популярності серед прихильників опозиції.