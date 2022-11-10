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Перекидують одразу на фронт: окупанти затримують солдатів РФ, які втекли з Харківщини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Перекидують одразу на фронт: окупанти затримують солдатів РФ, які втекли з Харківщини
Фото: Міноборони

Російські загарбники намагаються поповнити втрати та посилити угруповання окупантів на Херсонському напрямку. Зокрема, вони шукають та затримують на Донеччині військових РФ, які відступили з Харківського напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіян хочуть перекидувати одразу на фронт – в район ведення бойових дій.

– Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

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У Росії готують мобілізованих солдатів у військових навчальних закладах. За актуальною інформацією, очікується відправка чергової партії російських окупантів у середині листопада зі Смоленська. Вони проходили підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони ЗС РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Водночас авіація Сил оборони України завдала восьми ударів по ворогу. Під вогонь потрапили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиції систем протиповітряної оборони окупантів.

Воїни ракетних військ і артилерії ЗСУ вдарили по пункту управління, восьми районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, п’яти засобах протиповітряної оборони та інші військові об’єкти російських окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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