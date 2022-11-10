Листопад, 10 в 18:36

Втрата Херсону стане “великим приниженням” для російського диктатора Володимира Путіна, а бойовий дух його армії після цього різко знизиться.

Таку думку висловив у коментарі телеканалу Sky News британський генерал, колишній заступник верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі Річард Ширрефф.

– Херсон був першим захопленим містом. Він (Путін, – Ред.) із великою помпою оголосив, що там буде Херсонська губернія, і зараз це масштабна поразка. Це означає, що росіяни відступили, це означає, що українці захистили узбережжя Чорного моря. Це означає велику поразку російської армії, – пояснив Ширрефф.

Генерал додав, що відступ з Херсону, ймовірно, “драматично” вплине на моральний стан путінських солдатів. Він нагадав, що в армії РФ уже спостерігалося падіння духу після блискавичного контрнаступу Збройних сил України на Харківщині у вересні.

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Крім того, на настрої в армії РФ вплинула мобілізація, під час якої ненавчених окупантів одразу кинули на лінію вогню.

– Будь-яка форма відступу, подібна до цієї, різко вдарить по моральному духу росіян… Тож це зовсім не допоможе російській справі. Все це спрямовано на допомогу українцям, – наголосив Ширрефф.

Він додав, що Путін зараз намагається втримати “якомога більшу частину окупованої України”, а тому від Кремля лунають заяви про можливість для переговорів.

Ширрефф зазначив, що країни Заходу “не повинні підштовхувати” президента України Володимира Зеленського до таких переговорів.

Як відомо, 9 листопада російське військове командування оголосило про відступ підрозділів РФ з Херсону та правого берега Дніпра. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поки не можуть ані підтвердити, ані спростувати втечу окупантів.

Водночас просування українських військових на Херсонщині триває. Станом на ранок 10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що за добу Сили оборони просунулися там на 7 км та звільнили шість населених пунктів.

Протягом сьогоднішнього дня українські військові зайшли ще в низку населених пунктів на Херсонщині, які перебували під російською окупацією. Також з’явилася інформація, що ЗСУ повністю звільнили Миколаївську область.