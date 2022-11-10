Листопад, 10 в 14:12

Сьогодні, 10 листопада, депутати Європарламенту схвалили скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

За ухвалення Хорватії до Шенгену проголосували 534 депутати, проти – 53, а утрималося – 25.

Зараз дивляться

9 грудня 2021 року Рада ЄС підтвердила, що Хорватія виконала всі необхідні умови для повного застосування Шенгенських правил. Тепер депутати Європарламенту закликають Раду ЄС продовжити процес та ухвалити остаточне рішення про скасування прикордонного контролю з Хорватією.

Європейський парламент вже давно виступає за розширення Шенгенської зони вільного пересування, яка сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також країни, що не входять до ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейн).

У 2018 році депутати Європарламенту заявили, що Хорватію слід прийняти до Шенгенської зони, як тільки вона виконає необхідні критерії.

18 жовтня 2022 року євродепутати також заявили про невідкладне прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

Після голосування доповідач Пауло Рангель заявив, що Хорватія виконала 281 рекомендацію у восьми областях Шенгенського законодавства.

– Єврокомісія та Рада ЄС підтвердили готовність Хорватії застосовувати Шенгенські правила у повному обсязі. Скасування внутрішнього прикордонного контролю має відбутися до кінця цього року, – заявив Пауло Рангель.

Остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має бути прийняте Радою ЄС одноголосно.

Читайте Рада звернулася до країн ЄС скасувати видачу віз росіянам

Джерело: Європарламент