Листопад, 11 в 13:15

Apple знову став найдорожчим брендом у світі. Вартість компанії з останнього дослідження рік тому зросла на 18% та перевищила $482,2 млрд.

На другому місці опинився Microsoft, ціна якого за рік зросла на 32% – до $278,3 млрд.

На третьому місці вийшов Amazon із подорожчанням на 10% – $274,8 млрд.

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Четверте місце посів Google із подорожчанням на 28% – до $251,75 млрд.

Toyota подорожчала на 10% (до $59,8 млрд) та посіла п’яте місце.

Вона замінила Coca-Cola, яка без змін продовжує коштувати $57,5 млрд.

Сукупність вартості брендів у топ-100, за даними Interbrand Corp, перевищує $3 трлн 88,93 млрд. Тобто вона зросла за рік на 16%.

Рейтинг Interbrand Corp враховує фінансові результати компаній, вплив брендів на рішення споживача та здатність їх забезпечити прибутки. Цей рейтинг публікується вже 23 роки.

Джерело: Interbrand Cor