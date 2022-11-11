Листопад, 11 в 11:38

Наступного тижня Сполучені Штати проведуть сьоме засідання Контактної групи з оборони України (UDCG) у так званому форматі Рамштайн.

Про це поінформувала на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Засідання організовує міністр оборони США Ллойд Остін. За словами Сінгх, цього разу воно відбудеться в онлайн-форматі в наступну середу, тобто 16 листопада.

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– Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з оборони України. Ця зустріч відбудеться віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони близько 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії, – наголосила Сінгх.

Вона уточнила, що США регулярно контактують з Україною з приводу потреб на полі бою. Враховуючи ситуацію на фронті, Вашингтон надає ту чи іншу зброю.

Процес озброєння української армії та підтримки України відбувається у співпраці з партнерами та союзниками США.

– І наступного тижня, у середу, міністр скликає віртуальну Контактну групу з оборони України.., що є ще однією можливістю для майже 50 країн зібратися разом і обговорити те, що вони можуть зробити, щоб підтягнути ресурси, можливості та системи для України, оскільки боротьба триває, – додала Сабріна Сінгх.

Як відомо, вперше така зустріч відбулася 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді було створено Контактну групу з оборони України (UDCG), яка діє на регулярній основі. Друга зустріч була організована 23 травня, третя – 15 червня, четверта – 20 липня, п’ята – 8 вересня, а шоста – 12 жовтня.

Під час Рамштайну-5 було закріплено курс на довгострокову підтримку України. Також йшлося про навчання українських військових, надання нашій країні ППО та активізацію роботи оборонної індустрії, тобто про поповнення власних резервів країн-союзників для системної підтримки України.

Ключовим питанням Рамштайну-6 стало надання систем протиповітряної оборони на тлі активізації ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Джерело: Міністерство оборони США