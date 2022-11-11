Листопад, 11 в 15:13

Європейський Союз не планує повертатися на рівні блоку до закупівель російського газу, споживання якого вже суттєво скорочено.

Про це поінформувала європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вона зазначила, що підземні газосховища Євросоюзу заповнені, а російське “блакитне паливо” вдалося замінити завдяки альтернативним джерелам постачання.

Зараз дивляться

– Ми замінили всі втрачені обсяги російського газу альтернативними постачальниками. Наші надійні партнери значно збільшили свої пропозиції. Крім того, наступного року ми запустимо спільну платформу закупівлі газу і будемо купувати газ у всіх надійних партнерів. І це чіткий принцип, що спільно закуповувати російський газ ми не будемо, – наголосила Сімсон.

Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати на повну відмову від російського газу, єврокомісарка пояснила, що для таких рішень необхідна одностайність усіх держав-членів ЄС у питанні антиросійських санкцій.

Сімсон також зазначила, що нові обмежувальні заходи проти РФ повинні шкодити російській економіці сильніше, ніж європейській.

– Щоразу, коли ми оголошуємо новий пакет санкцій, він має шкодити російській економіці сильніше, ніж нашій. І якщо він цього не робить, то це впливає на нашу здатність підтримувати Україну, – заявила вона.

За словами Сімсон, вже зараз є європейські компанії, які не купують російський газ чи нафту через репутаційні ризики, оскільки не хочуть фінансувати агресора. На думку єврокомісарки, таким чином, крок за кроком, Європа позбудеться небезпечної залежності від викопного палива з РФ.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз скоротив імпорт газу з РФ з 40% до 9%.

Водночас держави-члени ЄС не змогли домовитися щодо обмеження ціни на російське “блакитне паливо”.