Ердоган заявив, що “Захід безмежно нападає на Росію, тому вона чинить опір”

Листопад, 12 в 19:29

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що “Захід нападає на Росію, тому вона чинить опір”.

Про це він сказав під час саміту Тюркської ради в Самарканді (Узбекистан), коментуючи відсутність російського диктатора Володимира Путіна на майбутньому саміті G20.

За словами Ердогана, рішення Путіна не їхати на саміт в Індонезії означає, що він “радився зі своєю командою та прийшов до такого рішення”.

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— Давати оцінку з цього приводу було б неповагою до нього та його команди. Ми не живемо звичайним процесом. Росія – не звичайна держава, це могутня держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, атакує Росію майже безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір, – сказав турецький президент.

Телеканал TRT також посилається на слова Ердогана, де він говорить, що у спілкування з Путіним назвав правильним рішення поїхати до Індонезії. На що диктатор відповів, що зробить оцінку та скаже.

Він також висловив сподівання на проведення перемовин з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час саміту G20.

Джерело: TRT Haber