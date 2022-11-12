Ердоган заявив, що “Захід безмежно нападає на Росію, тому вона чинить опір”
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що “Захід нападає на Росію, тому вона чинить опір”.
Про це він сказав під час саміту Тюркської ради в Самарканді (Узбекистан), коментуючи відсутність російського диктатора Володимира Путіна на майбутньому саміті G20.
За словами Ердогана, рішення Путіна не їхати на саміт в Індонезії означає, що він “радився зі своєю командою та прийшов до такого рішення”.
— Давати оцінку з цього приводу було б неповагою до нього та його команди. Ми не живемо звичайним процесом. Росія – не звичайна держава, це могутня держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, атакує Росію майже безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір, – сказав турецький президент.
Телеканал TRT також посилається на слова Ердогана, де він говорить, що у спілкування з Путіним назвав правильним рішення поїхати до Індонезії. На що диктатор відповів, що зробить оцінку та скаже.
Він також висловив сподівання на проведення перемовин з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час саміту G20.
Джерело: TRT Haber