Серед лобістів конференції ООН з клімату – підсанкційні олігархи та компанії з РФ

Листопад, 12 в 18:50

Російські олігархи та керівники багатьох компаній, які перебувають під міжнародними санкціями, є серед лобістів, які зараз відвідують Конференцію ООН зі зміни клімату (Cop27) у Шарм-еш-Шейху.

Як пише британська The Guardian, у ключових переговорах зі зміни клімату брав участь мільярдер та колишній алюмінієвий магнат Олег Дерипаска, який перебуває під санкціями Великої Британії. Поруч з ним був мільярдер Андрій Мельниченко, який є екскерівником російської компанії з виробництва мінеральних добрив групи ЄвроХім, проти якого ЄС ввів індивідуальні санкції.

Російський Газпром, який перебуває під санкціями США та ЄС, направив шістьох делегатів на важливі кліматичні переговори разом із керуючим директором Сбербанку, який також під санкціями Вашингтона та Брюсселя.

Зараз дивляться

Також присутні представники нафтової компанії Лукойл, гірничодобувної компанії Северсталь і Магнітогорського металургійного комбінату, які перебувають під санкціями США.

За даними, зібраними організаціями Corporate Accountability, Global Witness і Corporate Europe Observatory, нафтогазовий гігант Татнєфть, який перебуває під санкціями ЄС, направив трьох лобістів на кліматичні переговори.

Присутність на Cop27 лобістів та керівників нафтогазової галузі, включаючи шість представників Російської спілки промисловців і підприємців, покликана налагодити ділові відносини з Москвою. The Guardian зазначає, що це свідчить про те, що Росія використовує важливі переговори щодо клімату для полювання на бізнес.

Це також передбачає, що російська делегація може прагнути просувати несанкціоновані галузі, такі як виробництво деяких металів та добрив, що пов’язано з впливом Росії на світові запаси продовольства та зростанням вартості продуктів харчування, особливо на глобальному півдні.

Український член делегації на Cop27 Олексій Рябчин сказав, що “смішно знати, що російські олігархи прокрадаються коридорами та те, що вони можуть вільно подорожувати”.

— На мій погляд, якщо ці олігархи не можуть зупинити цю кровопролитну війну, то вони не повинні бути на Cop27. Українські громадські організації намагалися знайти цих росіян для організації протесту, але вони ховаються в офісах і бояться вільно ходити коридорами. Ми бачимо, що Росія на цій конференції у повній ізоляції, – сказав Рябчин.

Експерти стверджували, що Росія на Cop27 шукала способи отримати вигоду від кліматичної кризи, зокрема з точки зору буріння в Арктиці.

Українські та західні чиновники звинуватили Москву у використанні продовольства як зброї після повномасштабного вторгнення РФ, що спричинило глобальне зростання цін на продукти харчування. Росія використовувала зростання вартості продовольства, щоб чинити тиск на західні країни, які підтримують Україну, а також як важіль впливу на південні країни світу, включаючи Єгипет, де відбувається Cop27.