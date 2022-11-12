У Білорусі висловили невдоволення, що Україна укріплює свій кордон
Білоруські прикордонники висловили обурення, що “українські військові продовжують мінувати прилеглі до кордону території”.
Державник прикордонний комітет Білорусі заявив, що ЗСУ нібито не лише мінують кордон з Білоруссю з боку України, а й звинуватили, що наші військові нібито “руйнують дороги” та “об’єкти інфраструктури”.
Білоруське відомство навіть оприлюднили якесь відео з нібито “мінуванням”.
Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін давав слово офіцера” главі Міноборони України Олексію Резнікову, шо з Білорусі не зайдуть російські війська.
Але наприкінці лютого російські окупаційні війська зайшли на територію Київської та Чернігівської області. Окрім цього з території Білорусі армія РФ вже дев’ятий місяць обстрілює українські міста.
Також не можна виключати ймовірності повторного нападу з території Білорусі.
11 листопада стало відомо, що Україна зводить на кордоні з Білоруссю інженерні загородження – залізобетонний паркан із колючим дротом. Така стіна, зокрема, з’явилася у Волинській області. Роботи зі зміцнення кордону відбуваються також у Рівненській і Житомирській областях.