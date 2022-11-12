У Білорусі висловили невдоволення, що Україна укріплює свій кордон

Листопад, 12 в 16:44

Білоруські прикордонники висловили обурення, що “українські військові продовжують мінувати прилеглі до кордону території”.

Державник прикордонний комітет Білорусі заявив, що ЗСУ нібито не лише мінують кордон з Білоруссю з боку України, а й звинуватили, що наші військові нібито “руйнують дороги” та “об’єкти інфраструктури”.

Білоруське відомство навіть оприлюднили якесь відео з нібито “мінуванням”.

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Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін давав слово офіцера” главі Міноборони України Олексію Резнікову, шо з Білорусі не зайдуть російські війська.

Але наприкінці лютого російські окупаційні війська зайшли на територію Київської та Чернігівської області. Окрім цього з території Білорусі армія РФ вже дев’ятий місяць обстрілює українські міста.

Також не можна виключати ймовірності повторного нападу з території Білорусі.

11 листопада стало відомо, що Україна зводить на кордоні з Білоруссю інженерні загородження – залізобетонний паркан із колючим дротом. Така стіна, зокрема, з’явилася у Волинській області. Роботи зі зміцнення кордону відбуваються також у Рівненській і Житомирській областях.