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ООН не хоче “будь-якого миру” між Україною і РФ – генсек Гутерреш

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Антоніу Гутерреш
Фото: Depositphotos

Генсек Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреш на пресконференції у Пномпені (Камбоджа) підкреслив чітку позицію ООН щодо України, наголосивши, що російське вторгнення є порушенням Статуту Організації та територіальної цілісності країни.

Водночас, за його словами, “дуже важливо створити умови для поступового відновлення діалогу, який приведе до майбутнього, де пануватиме мир”.

– Але не будь-який мир – мир, заснований на цінностях Статуту ООН,  і мир, заснований на міжнародному праві, – пояснив Гутерреш.

Тобто цей мир передбачає повне відновлення територіальної цілісності України.

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Нещодавно під час засідання третього комітету Генасамблеї ООН Росія проголосувала за проєкт документа, де засуджувались її дії.

Цим голосуванням РФ вперше визнала агресивні дії проти України.

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