Листопад, 13 в 14:26

Війна в Україні з кожним днем ​​применшує Росію. А звільнення Херсона від окупантів стало ще однією невдачею РФ (після успішних операцій ЗСУ у Київській та Харківській областях).

Після проведення фейкового референдуму про так зване приєднання до РФ Путін заприсягся, що Херсон “ніколи не буде зданий”. А тепер усі бачать, як його війська, побоюючись оточення, кинулися тікати.

Тепер Путін намагається дистанціюватися від цієї катастрофи. Він дозволив своєму міністру оборони Сергію Шойгу та командувачу російськими військами в Україні генералу Сергію Суровікіну повідомити всім росіянам принизливі новини.

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Але кожен росіянин вже знає, хто винний. Для таких диктаторів як Путін це ціна абсолютної влади. Втеча армії РФ із Херсона ще більше розвіяла ауру мудрого, всезнаючого царя, яку Путін культивував протягом двох десятиліть. У Росії суспільна підтримка Путіна значно послабшала.

Раніше генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США заявив, що може з’явитися вікно можливостей для переговорів.

Побоювання, що війна може затягтися на роки, підживлюють розмови про переговори. До того ж з кожного боку зростають людські жертви.

Тим часом у Пентагоні стурбовані зростанням фінансових витрат і браком зброї — ця проблема вже торкається європейських держав НАТО.

США надали Україні летальну допомогу на суму $19,3 млрд, зокрема додатково $400 млн минулого тижня. Ходять розмови про новий пакет Конгресу США на $50 млрд до кінця року. Це не сподобається деяким новообраним республіканцям, які хочуть скоротити допомогу.

У Європі також ставлять під сумнів безмежну підтримку ЄС, наприклад шанувальник Путіна прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Але офіційний Київ рішуче заявив, що нема про що домовлятися, поки йде війна. І що Путіну не можна довіряти. Крім того, Росія не показує ознак готовності до серйозних переговорів.

Відновлення територіальної цілісності, дотримання статуту ООН, компенсація всіх збитків, завданих війною, покарання кожного військового злочинця та гарантії, що це більше не повториться, такі вимоги раніше озвучив президент Володимир Зеленський.

Європейські країни дуже переймаються економічними проблемами, пов’язаними з війною.

Перебої з постачанням зерна в країни, що розвиваються, побоювання з приводу ядерної війни, жахливі наслідки для навколишнього середовища, перетворення викопного палива на зброю та економічний біль, який відчувають люди в усьому світі, — усе це посилює тиск на користь пошуку якнайшвидшого рішення.

Нескінченна війна не варіант. Переговори з російським урядом, не обов’язково з Путіним, рано чи пізно мають відбутися. Але час ще не настав.

Україна має вибрати момент та розпочинати будь-які переговори з позиції максимальної сили. Путіна не можна винагороджувати за бійню. Більше таких перемог у Херсоні може відкрити шлях до миру, вважають у The Guardian.