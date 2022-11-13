Листопад, 13 в 18:26

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це у неділю, 13 листопада, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

– Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший (пакет допомоги – Ред.) в найближчі кілька тижнів, приблизно через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх кількох тижнів і місяців, – сказав Салліван журналістам на борту рейсу, що прямує з В’єтнаму на саміт G20 на Балі.

Радник Джо Байдена наголосив, що США залишаються прихильними наданню допомоги Україні у сфері безпеки.

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– Ми також консультуємося з конгресом про додаткові ресурси на наступний рік, – додав він.

Нагадаємо, що у четвер, 10 листопада, Міноборони США оголосило про пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

До нього увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем ППО HAWK та комплекси ППО Avenger.