У Брестській області Білорусі зростає соціальна напруга через російських військових – Генштаб
У Білорусі у прикордонних районах з Україною місцеве населення все більше невдоволене прибуттям російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Причиною невдоволення є те, що окупанти масово хворіють через погані умови перебування у наметових містечках, і лікарні заповнені росіянами.
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Місцевим жителям лікарі просто відмовляють у лікуванні.
А до окупованого Мелітополя Запорізької області вчора прибули чергові мобілізовані. Окупанти у місті скуповують їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.
Фото: Головне управління розвідки