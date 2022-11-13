Листопад, 13 в 7:40

У Білорусі у прикордонних районах з Україною місцеве населення все більше невдоволене прибуттям російських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Причиною невдоволення є те, що окупанти масово хворіють через погані умови перебування у наметових містечках, і лікарні заповнені росіянами.

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Місцевим жителям лікарі просто відмовляють у лікуванні.

А до окупованого Мелітополя Запорізької області вчора прибули чергові мобілізовані. Окупанти у місті скуповують їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

Фото: Головне управління розвідки