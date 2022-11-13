Вибори в США: демократи зберігають контроль у Сенаті
Демократична партія отримає достатньо місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США.
Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
У суботу прогнозувалося, що демократи збережуть контроль над Сенатом, здобувши незначну перевагу.
Останній удар по надіях республіканців на повернення Палати собі завдали в Неваді, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто випередила Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату.
Прогнозована перемога Кортес Масто забезпечує демократам 50-те місце, а другий тур виборів у Джорджії ще належить провести 6 грудня, що може збільшити незначну більшість демократів. Отримавши 97% голосів, Кортес Масто лідирувала з відривом у пів відсотка.
Станом на зараз у верхній палаті Конгресу у демократів 50 місць, у республіканців – 49. Всього місць 100.
У нижній палаті Конгресу у республіканців 211 місць, а демократів 204 – із загальних 435.