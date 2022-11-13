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Вибори в США: демократи зберігають контроль у Сенаті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
капітолій США
Фото: Unsplash

Демократична партія отримає достатньо місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У суботу прогнозувалося, що демократи збережуть контроль над Сенатом, здобувши незначну перевагу.

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Останній удар по надіях республіканців на повернення Палати собі завдали в Неваді, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто випередила Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату.

Прогнозована перемога Кортес Масто забезпечує демократам 50-те місце, а другий тур виборів у Джорджії ще належить провести 6 грудня, що може збільшити незначну більшість демократів. Отримавши 97% голосів, Кортес Масто лідирувала з відривом у пів відсотка.

Bloomberg

Станом на зараз у верхній палаті Конгресу у демократів 50 місць, у республіканців – 49. Всього місць 100.

У нижній палаті Конгресу у республіканців 211 місць, а демократів 204 – із загальних 435.

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Джерела: The Washington Post, Bloomberg
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