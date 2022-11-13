Інцидент у Далласі стався приблизно о 13:20 за місцевим часом.

Наразі немає жодної інформації про стан пілотів і чи є постраждалі серед глядачів авіашоу. На місці авіакатастрофи працюють рятувальні бригади.

– Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися й розбилися під час авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Далласа в Техасі близько 13:20 за місцевим часом у суботу. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Наразі не встановили людей, причетних до авіакатастрофи, – йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США.