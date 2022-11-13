Зіткнулися у повітрі: під час авіашоу в США розбилися два літаки
У суботу, 12 листопада, під час авіашоу Wings Over Dallas в США у повітрі зіштовхнулися два літаки.
Інцидент у Далласі стався приблизно о 13:20 за місцевим часом.
Наразі немає жодної інформації про стан пілотів і чи є постраждалі серед глядачів авіашоу. На місці авіакатастрофи працюють рятувальні бригади.
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– Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися й розбилися під час авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Далласа в Техасі близько 13:20 за місцевим часом у суботу. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Наразі не встановили людей, причетних до авіакатастрофи, – йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США.
Відповідні служби Америки розпочали розслідування за цим фактом.
Джерело: Dallas News