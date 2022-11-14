Листопад, 14 в 17:37

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову військову допомогу для України на суму у $500 млн та анонсував нові санкції проти Росії. Про це повідомляє його пресслужба.

— Сьогодні на саміті G20 на Балі, Індонезія, прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі $500 млн, щоб допомогти ЗСУ захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії, — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що кошти будуть використані на військове обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, паливо та медичні матеріали.

Також Канада запроваджує нові санкції проти росіян. Вони стосуються 23 співробітників російського сектору юстиції та безпеки, включаючи поліцію та слідчих, прокурорів, суддів та працівників пенітенціарних установ, причетних до грубих і систематичних порушень прав людини в РФ щодо лідерів російської опозиції.

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Ці нові заходи є доповненням до санкцій, які Канада запровадила проти понад 1 400 фізичних та юридичних осіб після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

15 листопада на Балі офіційно розпочнеться дводенний саміт G20. Українську делегацію очолює президент України, який бере участь в саміті онлайн. У МЗС повідомили, що на Балі фізично присутній посол України в Індонезії, який представляє там нашу делегацію де-факто.

Джерело: Premier ministre du Canada