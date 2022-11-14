ЄС підтримуватиме Україну до її перемоги у війні – Боррель

Листопад, 14 в 21:12

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну до її перемоги у війни, а параметри перемоги визначатиме сама Україна.

Про це сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання про те, що США і Туреччина нібито підштовхують Україну до переговорів.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну до її перемоги. І цю перемогу слід розуміти на основі параметрів, визначених Україною – сказав Боррель.

Він наголосив на тому, що українці постраждали внаслідок вторгнення РФ, тому вони самі мають визначати, що для них є перемогою.

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– Країна, яка руйнується, – це Україна. Люди, які замерзають, – це українці. Кілька мільйонів людей, які залишили Україну – це українці. Жертви війни – це українці. Тому дозвольте українцям вирішувати, – додав він.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна має вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією, і який результат може бути прийнятним.