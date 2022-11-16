Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Це суттєва ескалація: Зеленський закликає до дій НАТО через ракетний удар РФ по Польщі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Це суттєва ескалація: Зеленський закликає до дій НАТО через ракетний удар РФ по Польщі
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликає до рішучих дій НАТО через ракетні удари Російської Федерації на території Польщі. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 15 листопада.

– Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі, – вважає глава держави.

На думку Зеленського, чим довше Росія відчуває безкарність, тим більшою буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.

Зараз дивляться

– Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти, – переконаний президент України.

Він заявив, що Україна завжди підтримає Польщу, а вільних людей ракетний терор не зламає. Президент переконаний, що перемога можлива, коли немає страху.

– Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити, – закликав Володимир Зеленський.

Читайте
Кожен дюйм території НАТО має бути захищений: реакція Заходу на падіння ракет РФ у Польщі

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка