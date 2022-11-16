Листопад, 15 в 22:21

Президент України Володимир Зеленський закликає до рішучих дій НАТО через ракетні удари Російської Федерації на території Польщі. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 15 листопада.

– Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі, – вважає глава держави.

На думку Зеленського, чим довше Росія відчуває безкарність, тим більшою буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.

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– Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти, – переконаний президент України.

Він заявив, що Україна завжди підтримає Польщу, а вільних людей ракетний терор не зламає. Президент переконаний, що перемога можлива, коли немає страху.