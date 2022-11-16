Це суттєва ескалація: Зеленський закликає до дій НАТО через ракетний удар РФ по Польщі
Президент України Володимир Зеленський закликає до рішучих дій НАТО через ракетні удари Російської Федерації на території Польщі. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 15 листопада.
– Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі, – вважає глава держави.
На думку Зеленського, чим довше Росія відчуває безкарність, тим більшою буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.
– Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти, – переконаний президент України.
Він заявив, що Україна завжди підтримає Польщу, а вільних людей ракетний терор не зламає. Президент переконаний, що перемога можлива, коли немає страху.
– Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити, – закликав Володимир Зеленський.