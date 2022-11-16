Листопад, 15 в 22:17

Після російських атак по території України 15 листопада, за повідомленнями польських ЗМІ, декілька ракет впали на територію Польщі, коли Росія атакувала інфраструктуру Заходу України.

У відповідь на це польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав екстрене засідання Ради міністрів зі справ нацбезпеки і оборони Польщі.

Оскільки Польща є членом НАТО, то може задіяти статтю 5, яка передбачає колективну оборону країн-членів Північноатлантичного союзу.

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Згодом на російську атаку відреагували інші представники держав-членів НАТО.

Факти ICTV зібрали реакцію західних високопосадовців на ракетні обстріли територій Польщі.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що злочинний російський режим випустив ракети, які влучили не лише по мирних українцях, а “й впали на територію НАТО в Польщі”.

– Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин, – написав він у Twitter.

Зокрема, естонське МЗС заявило, що Естонія готова захищати кожен сантиметр території НАТО.

– Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею, – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що також підтримує Польщу у російській атаці на територію НАТО.

– З приводу новин з Польщі сьогодні ввечері про щонайменше два вибухи. Підтримуємо тісний контакт з нашими польськими друзями. Литва солідарна з Польщею. Кожен дюйм території НАТО має бути захищений! – написав він.

За повідомленням чеського видання Deník N, міністр оборони Чехії Яна Черночова вважає повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

– Чи була це помилка, чи навмисна провокація, ми скоро дізнаємося. Усі сторони зараз намагаються швидко провести розслідування, зокрема з’ясувати, якого саме типу ракет вони були. Я не можу сказати більше на цей момент. У всякому разі, ми вважаємо доведеним, що ракети впали на польську територію, інакше начальник Генштабу і директор військової розвідки не повідомили б мені про це, вони б не повідомили мені про будь-яку дезінформацію. Вони вже поговорили зі своїми колегами за кордоном. Я вважаю це доведеним. Тепер питання тільки в тому, чи була це помилка, провокація або мета, – заявила Яна Черночова.

За її даними, про атаку РФ на територію Польщі поінформували начальник чеського Генштабу та керівник військової розвідки Чехії.

Водночас прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що такі дії РФ будуть продовженням ескалації, якщо падіння російських ракет підтвердить Польща.

– Сьогоднішні масовані ракетні удари російської армії по Україні чітко демонструють, що Росія хоче тероризувати свій народ і надалі знищувати країну. Якщо Польща підтвердить, що ракети влучили і в її територію, це буде подальшою ескалацією з боку Росії. Ми твердо стоїмо на боці нашого союзника по ЄС та НАТО, – написав він у Twitter.

На російську атаку також відреагував міністр оборони Словаччини Яро Надь.

– Дуже стурбований падінням російських ракет на Польщу. Росія має пояснити, що сталося. Безглузді атаки на інфраструктуру мають бути негайно припинені. Нерозсудливість Росії виходить з-під контролю. Перебуваю в тісному контакті з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і союзниками для координації дій у відповідь, – написав він у Twitter.

У Великій Британії заявили, що Лондон “підтримує тісний зв’язок” із союзниками після повідомлень про те, що російські ракети або снаряди впали в Польщі, за словами представника Міністерства закордонних справ Великої Британії, пише CNN.

– Ми вивчаємо ці повідомлення і підтримуємо тісний зв’язок із союзниками, – сказав CNN представник Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку Великої Британії.

Зі свого боку, французьке видання BFMTV пише, що влада Франції спільно зі своїми союзниками по НАТО “усуває всі сумніви” щодо вибухів у Польщі.

– Франція, в рамках НАТО і своїх британських, американських і “очевидно” польських союзників, проводить “усунення сумнівів” після вибухів, що сталися у вівторок у Польщі поблизу українського кордону, – пише BFMTV з посиланням на офіційне джерело.

Нагадаємо, американське видання Associated Press із посиланням на розвідку США повідомило, що у Сполучених Штатах підтвердили перетин російською ракетою кордонів Польщі, яка є членом НАТО, та загибель від російської атаки двох людей.

Перед цим, 15 листопада, Росія обрушила на енергетичні об’єкти України один із наймасштабніших шквалів ракет, вразивши цілі зі сходу на захід і спричинивши повсюдне відключення електрики.

Сусідня Молдова також постраждала. Вона повідомила про масові відключення електроенергії після того, як удари вивели з ладу ключову лінію електропередачі, що постачає невелику державу, сказав один із чиновників.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила щонайменше 85 ракет, “більшість із них по нашій енергетичній інфраструктурі”, що відключило електрику в багатьох містах.

Фото: Visegrad 24