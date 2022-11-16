Листопад, 15 в 23:12

В Міністерстві оборони Сполучених Штатів знають про повідомлення щодо падіння російських ракет на території Польщі, але поки не мають офіційних підтверджень щодо цього.

Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, американське відомство вивчає дані щодо можливого падіння ракет.

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– Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ щодо цього. Ми не маємо наразі інформації, щоби підтвердити ці повідомлення, втім, знову ж таки, ми ставимось до цього дуже серйозно і вивчаємо ці повідомлення, – сказав Патрік Райдер.

Він додав, що Пентагон буде інформувати про подальший розвиток подій.

Патрік Райдер не став коментувати жодних деталей. Він також не повідомив, чи підтримують наразі США контакт із Польщею.

– Ми вивчаємо ці повідомлення (у пресі, – Ред.). Я не хочу спекулювати або вдаватися до гіпотез, – зазначив представник Пентагону.

Генерал вважає, що Сполучені Штати не відмовляються від своїх зобов’язань за статтею 5 Північноатлантичного договору.

– Що стосується наших зобов’язань у сфері безпеки та Статті 5, ми залишаємося чіткими, що оборонятимемо кожен дюйм території НАТО, – підкреслив речник Пентагону.

Раніше американське видання Associated Press із посиланням на розвідку США повідомило, що у Сполучених Штатах підтвердили перетин російської ракети кордонів Польщі, яка є членом НАТО, та загибель від російської атаки двох людей.

Перед цим, 15 листопада, Росія обрушила на енергетичні об’єкти України один із наймасштабніших шквалів ракет, вразивши цілі зі сходу на захід і спричинивши повсюдне відключення електрики.

Сусідня Молдова також постраждала. Вона повідомила про масові відключення електроенергії після того, як удари вивели з ладу ключову лінію електропередачі, що постачає невелику державу, сказав один із чиновників.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила щонайменше 85 ракет, “більшість із них по нашій енергетичній інфраструктурі”, що відключило електрику в багатьох містах.

Джерело: Department of Defense