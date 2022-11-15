Росія відкладала заяву про відступ з Херсона до закінчення проміжних виборів у США – CNN

Листопад, 15 в 15:32

В американській розвідці припускають, що Росія навмисне відкладала заяву про відступ з Херсона, щоб уникнути політичної перемоги адміністрації президента США Джо Байдена на проміжних виборах.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на джерела у розвідці.

– Російські високопосадовці обговорювали проміжні вибори у США як фактор для повідомлення про відступ з Херсона. Очікування результатів виборів у США було “заздалегідь спланованою умовою” відходу військ РФ з окупованого українського міста, – йдеться у статті.

Однак вибори були далеко не єдиним фактором для відступу Росії.

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У країни-агресора було небагато інших оперативних варіантів і вона тижнями готувалась до відходу, що змусило американських посадовців задуматись, коли ж Кремль офіційно заявить про відступ.

Хоча дані розвідки не є офіційною оцінкою намірів Росії, вони є ознакою того, що РФ продовжує ​​впливати на політичний ландшафт США.

Утім, джерела кажуть, що Росія, ймовірно, неправильно розрахувала вплив такого оголошення на вибори.

Росіяни дуже переоцінили, наскільки громадяни США стежать за окремими подіями на лінії фронту в Україні.

– Я сумніваюся, що американці справді помітили б це, – сказало інше джерело, знайоме із західною розвідкою.

Минулого тижня Джо Байден натякнув, що США вважають, що момент оголошення Росією про вихід з Херсона був чимось більшим, ніж простою випадковістю.

– Я вважаю цікавим, що вони чекали закінчення виборів, щоб винести таке рішення, про яке ми знали протягом деякого часу, і це свідчить про те, що у них є реальні проблеми – російські військові, – сказав Байден на пресконференції 9 листопада.

Розвідувальні дані США вкотре доводять, що Кремль сподівається на зменшення допомоги Україні після перемоги республіканців.