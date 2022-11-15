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США продовжать забезпечувати Україну необхідним, включаючи ППО – Білий дім про обстріли

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джейк Салліван
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах відреагували на масований російський ракетний обстріл України у вівторок, 15 листопада.

Про це йдеться у заяві радника Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Він заявив, що Вашингтон рішуче засуджує нові ракетні атаки РФ по Україні.

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— Ми не залишаємо без уваги, що, коли світові лідери зустрічаються в саміті G20 на Балі, щоб обговорити питання, що мають велике значення для життя і засобів для існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям і руйнує критично важливу інфраструктуру України, — сказав Салліван.

У своїй заяві Салліван сказав, що нові російські удари лише “посилять стурбованість G20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни”.

— Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету та демократії.

У заяві наголошується, що США, союзники та партнери продовжуватимуть забезпечувати Україну всім необхідним для самооборони, включаючи системи ППО.

— Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, – йдеться у заяві.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

Джерело: White House
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