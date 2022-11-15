Листопад, 15 в 14:16

Швидке підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) цілком може спровокувати рецесію у США у 2023 році. Мало хто здивується, якщо зростаючі ціни на природний газ зроблять те саме для Європи. Тривалий карантин та спад на ринку нерухомості загрожують майже повністю зупинити економіку Китаю.

За даними Bloomberg Economics, все разом може знищити близько 5 трлн доларів світового виробництва. Хоча на початку цього року прогнози були більш оптимістичні.

Але можуть бути позитивні сюрпризи. Якщо ринок праці США виявиться стійким, дії ФРС може бути м’якше. Тепла погода може позбавити Європу рецесією. А Китай може достроково вибратися з карантину.

Зараз дивляться

Базова відсоткова ставка ФРС має досягти 5% на початку 2023 року, порівняно з нульовим показником на початку цього року. Найагресивніша жорсткість грошово-кредитної політики за останні десятиліття вже завдає шкоди економіці Америки та всього світу.

Bloomberg Economics прогнозує рецесію у США у другій половині 2023 року. Понад 2 млн американців, ймовірно, втратить роботу.

Пандемія коронавірусу вибила з колії ринки праці, піднявши рівень безробіття.

Глава ФРС Джером Пауелл каже, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться підняти ставки на 6%, що призведе найбільшу економіку світу до більш тривалої та глибшої рецесії.

Ризики можуть проявитися і в усьому світі, оскільки більшість країн поділяють з Америкою проблему інфляції, і їхні центральні банки йдуть тим самим шляхом до її вирішення. Японія застрягла на негативних ставках, а на валютних ринках єна втратила понад 15% своєї доларової вартості.