Листопад, 16 в 0:57

Дві ракети вдарили по Люблінському воєводстві на кордоні Польщі з Україною під час масованої атаки Російської Федерації. Попередньо, відомо про двох загиблих людей.

Варто зазначити, що Польща є країною-членом НАТО, а ракетні удари, які, ймовірно, завдала Росія, ставлять під загрозу безпеку не лише українців, а й поляків.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав екстрене засідання Ради міністрів з питань нацбезпеки та оборони через ракетну атаку.

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А згодом Військово-повітряні сили Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві Любельському, повідомляють іноземні журналісти.

У Польщі по всій країні підвищується військова готовність, повідомили на пресконференції уряду.

Ракети вдарили по території НАТО

На Мадридському саміті Північноатлантичного Союзу у 1997 році Чехію, Угорщину і Польщу було запрошено розпочати переговори для подальшого вступу до НАТО.

12 березня 1999 року ці країни першими серед колишніх членів Варшавського пакту приєдналися до організації Північноатлантичного договору під час першої після розпаду СРСР “хвилі” його розширення. Польща вважається однієї з країн-засновниць НАТО.

Високопоставлений представник американської розвідки підтвердив агентству Associated Press, що російські ракети перетнули територію Польщі.

– Російські ракети перетнули територію Польщі, яка є членом НАТО, вбивши двох людей, – цитує видання представника Пентагону.

Чи застосує НАТО 5 статтю у відповідь на удар

Після цього за погодженням президента Польщі Анджея Дуди прем’єр-міністр Матеуш Моравецький розпорядився скликати зустріч Комітету з нацбезпеки та питань оборони.

Інформацію, представлену на Комітеті, планують пізніше, якщо це буде можливо, максимально довести до відома населенню. Проте вже низка країн висловили свою підтримку Польщі, серед яких Україна, Латвія, Литва та Естонія.

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. У НАТО заявили, що стежать за ситуацією, а члени Північноатлантичного союзу проводять тісні консультації.

Очільник Бюро національної безпеки Яцек Севєра заявив, що триває перевірка, чи можна розпочати консультації про застосування статті 4 договору Північноатлантичного договору.

– Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін, – йдеться у цій статті.

Проте 5 стаття НАТО говорить про те, що для військового блоку центральним є принцип колективної оборони. Це правило договору, підписаного у Вашингтоні 1949 року, вважається непорушним та зобов’язує усіх країн-членів НАТО захищати одне одного.

Фактично ж це означає, що напад на одну з країн-членів НАТО – це удар по всіх державах організації Північноатлантичного договору.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США наразі не мають доказів того, що РФ вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано говорити про подальшу відповідь НАТО.

Наразі залишається під питанням, чи втрутиться НАТО у повномасштабну війну Росії проти України, яка зачепила й територію Польщі.

Ціль РФ – не лише Україна?

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що готові захищати кожен сантиметр території НАТО, висловивши повну солідарність з союзником Польщею.

Водночас президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що кожен дюйм території організації Північноатлантичного договору має бути захищений.

А у Міністерстві оборони Латвії засудили злочинний російський режим, який випустив ракети, які націлені не лише на мирне населення України, а й на територію НАТО у Польщі.

Черговий маразм Росії

У Міністерстві оборони РФ назвали “провокацією з метою ескалації” заяви з Польщі про падіння на території НАТО російських ракет.

– Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону не завдавалося, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Росія повинна пояснити, що сталося, а безглузді атаки на інфраструктуру повинні негайно припинитися.

– Безрозсудні дії Росії виходять з-під контролю. Ми будемо в тісному контакті з НАТО, — зазначив глава Міноборони Словаччини.

Попри численні брехливі заяви РФ, факти говорять самі за себе. Зокрема, російський ринок обвалився на тлі новин про удари двох ракет по території Польщі.

Водночас Анджей Дуда провів розмову з президентом США Джо Байденом, повідомляє канцелярія президента Польщі. Згодом Дуда ухвалив рішення скликати Раду національної безпеки завтра, 16 листопада, о 12:00.

Україна попереджала про загрози

– Сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі, – наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 15 листопада.

За його словами, удари ракетами по території НАТО – це російський удар по колективній безпеці. Глава держави переконаний, що це дуже суттєва ескалація, закликавши НАТО до дій.

У Державному департаменті США заявили, що поки “беруть час”, щоб зрозуміти, що сталося в Польщі. Водночас Білий дім запросив у Конгресу додаткові $37,7 млрд на допомогу Україні.

Наразі залишається лише чекати, як триватиме розслідування, та що вирішать країни-члени НАТО. Якщо ж офіційно виявиться, що це дійсно були російські ракети, тоді держави можуть втрутитися у війну Росії проти України.