Листопад, 16 в 13:09

У середу, 16 листопада, представники країн-членів НАТО, найімовірніше, обговорять прохання посилити протиповітряну оборону на східному фланзі Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

– Звісно, ​​що на порядку денному, найімовірніше, буде прохання про посилення повітряного простору прикордонних країн, – сказав він.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна запросить додаткові системи ППО у партнерів НАТО.

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– Я не виключаю, що подальші стратегічні системи ППО будуть відправлені до східної Словаччини, – сказав він, додавши, що жодних конкретних домовленостей поки що досягнуто не було.

Словаччина, що межує з Україною, наразі має три батареї системи ППО Patriot, які експлуатуються союзними військами.

Зазначимо, що Польща ініціювала скликання Ради НАТО на підставі 4 статті основного договору після падіння двох ракет на її території.