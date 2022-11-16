НАТО обговорить посилення протиповітряної оборони на східному фланзі – прем’єр Словаччини
У середу, 16 листопада, представники країн-членів НАТО, найімовірніше, обговорять прохання посилити протиповітряну оборону на східному фланзі Союзу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.
– Звісно, що на порядку денному, найімовірніше, буде прохання про посилення повітряного простору прикордонних країн, – сказав він.
Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна запросить додаткові системи ППО у партнерів НАТО.
– Я не виключаю, що подальші стратегічні системи ППО будуть відправлені до східної Словаччини, – сказав він, додавши, що жодних конкретних домовленостей поки що досягнуто не було.
Словаччина, що межує з Україною, наразі має три батареї системи ППО Patriot, які експлуатуються союзними військами.
Зазначимо, що Польща ініціювала скликання Ради НАТО на підставі 4 статті основного договору після падіння двох ракет на її території.