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НАТО у стані бойової готовності – Дуда

Марина Корзун, керівниця розділу Lifestyle
анджей дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про посилення збройних сил після падіння російської ракети в Люблінському воєводстві.

– НАТО в стані бойової готовності. Ми посилили готовність польських збройних сил, включаючи сили ППО. Наші літаки будуть підтримуватися літаками союзників. Ми діємо спокійно і виважено, – заявив він на брифінгу.

Дуда також додав, що наразі “немає переконливих доказів того, хто запустив цю ракету”. Тривають слідчі дії. Ймовірно, це була ракета російського виробництва.

– Я поінформував про ситуацію всіх керівників. На місці вибуху ведуться слідчі дії. Американські експерти допоможуть нам у розслідуванні місця цієї події, – додав він.

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На думку Дуди, “це одиничний інцидент” і немає ніяких ознак того, що таке траплятиметься й надалі.

Він також додав, що ймовірно завтра посол Польщі при НАТО вимагатиме використати Статтю 4.

– Усі лідери, з якими я сьогодні говорив, запевнили мене в підтримці союзників, дотримуючись усіх положень Статті 5 включно. Ми разом розглянемо це питання, – додав він.

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