Листопад, 16 в 2:24

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про посилення збройних сил після падіння російської ракети в Люблінському воєводстві.

– НАТО в стані бойової готовності. Ми посилили готовність польських збройних сил, включаючи сили ППО. Наші літаки будуть підтримуватися літаками союзників. Ми діємо спокійно і виважено, – заявив він на брифінгу.

#NaŻywo | Oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy https://t.co/uF00g68lEN — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022 Зараз дивляться

Дуда також додав, що наразі “немає переконливих доказів того, хто запустив цю ракету”. Тривають слідчі дії. Ймовірно, це була ракета російського виробництва.

– Я поінформував про ситуацію всіх керівників. На місці вибуху ведуться слідчі дії. Американські експерти допоможуть нам у розслідуванні місця цієї події, – додав він.

На думку Дуди, “це одиничний інцидент” і немає ніяких ознак того, що таке траплятиметься й надалі.

Він також додав, що ймовірно завтра посол Польщі при НАТО вимагатиме використати Статтю 4.