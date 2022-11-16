Листопад, 16 в 9:33

Ракета, яка 15 листопада впала на територію Польщі, могла бути російською Х-101. Про це заявляють закордонні ЗМІ, посилаючись на зовнішній вигляд уламків та думку військових експертів.

Інформацію про це опублікував кореспондент польського видання Polsat News Матеуш Ляховський.

Те, що уламки могли бути частиною російської ракети Х-101, вважають два військові експерти – один із них не з України і не з Польщі, а другий має причетність до українського Міноборони. Свої припущення вони озвучили на тлі фото з місця падіння уламків, що доступні в мережі.

Зараз дивляться

Photo 1: Wreckage in Poland;

Photo 2: October 31, Kyiv region, wreckage of Kh-101 pic.twitter.com/1u17Ymo2UY — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 15, 2022

Матеуш нагадав, що ракети Х-101 часто використовує Росія для обстрілів українських міст, і масовий ракетний удар 15 листопада не став винятком.

– Зараз на місці події працює експертна група польських військових. Вони, безперечно, визначать, який саме тип ракети це був і яка країна запустила її, – зазначив Ляховський.

Новину про те, що в Польщі впала російська ракета, активно обговорюють в усьому світі. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, і влада сусідньої країни вже відреагувала на подію.

Так, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ з вимогою “негайно дати докладні пояснення”.

Після цього РФ почала поширювати фейки, намагаючись вийти сухою з води. Пропагандисти заявляли, що у Польщі впала українська ракета ППО, але глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не вірити в брехню Кремля.